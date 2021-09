Savona, la Questura si unisce al cordoglio per la scomparsa di Marika Galizia

La Questura si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa della 27enne Marika Galizia.

"La famiglia della Polizia di Stato si stringe accanto all'amico e collega Emanuele. Non esistono parole per poter alleviare il dolore più grande che un genitore possa affrontare - si legge nella nota - Tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto a lui e alla sua famiglia per la perdita di Marika.

La giovane originaria di Ceriale è mancata poco dopo aver dato alla luce suo figlio all'ospedale San Paolo di Savona (LEGGI ARTICOLO).