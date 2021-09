Autostrade: traffico in rallentamento su A7 e A10, i lavori in corso creano code sulla A12

Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di venerdì 24 settembre.

Da segnalare sulla A7 Serravalle-Genova traffico in rallentamento lungo il tratto per traffico intenso tra il Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena, in direzione del capoluogo ligure.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia coda tra Genova Aeroporto e il Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, in direzione di Genova. Sempre sulla A10 coda di 2 km tra l'Inizio Complanare Savona e Celle Ligure per lavori, in direzione di Genova.

Sulla A12 Genova-Rosignano marittimo i lavori creano rallentamenti del traffico tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Rosignano.