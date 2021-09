Cairo, Gianpietro Meinero presenta il libro "Volevo salvare il mondo… ma poi ho salvato la zucca"

Si è svolta ieri sera la presentazione del libro "Volevo salvare il mondo… ma poi ho salvato la zucca" di Gianpietro Meinero, presso la biblioteca civica “F.C.Rossi” di Cairo Montenotte. L’autore introdotto dal giornalista Claudio Porchia ha raccontato la sua storia, dove episodi personali si sono intrecciati con gli eventi politico e sociali che hanno attraversato la Valle Bormida negli ultimi 50 anni.

In particolare sulla vicenda ACNA di Cengio dove l’autore ha lavorato dal 1969 al 1983 rivivendo gli anni delle battaglie per la salute , per la compatibilità ambientale e la contrapposizione fra “liguri e piemontesi”.

“L’idea di scrivere questo libro è nata nel 2011 – ha spiegato Meinero - quando ricoverato in una stanza di ospedale, ho iniziato a scrivere i ricordi della sua vita, della famiglia, dei successi e delle sconfitte, degli incontri con i tanti amici, che ho conosciuto. A distanza di quasi dieci anni il testo è diventato un libro e di questo ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questa impresa”

Il libro è una storia che tiene insieme i ricordi dell’autore con i suoi sentimenti, le preoccupazioni, gli amori, le passioni e i suoi sogni, a volte anche le delusioni e le paure. Sindacalista fuori dagli schemi, ma anche un politico, nel senso più bello della parola, sempre attento all’impegno nel sociale, si racconta senza veli. Partendo dai ricordi dell’infanzia e ripercorrendo vicende controverse, che hanno animato e animano ancora il dibattito politico della Val del Bormida di Millesimo, devastata dal disastro ambientale dovuta alla presenza di una fabbrica fino agli anni 80 altamente inquinante. Con una prosa veloce e ricca di immagini e suggestioni intreccia tratti del racconto di famiglia con la ricostruzione di episodi di politica locale e nazionale, per arrivare all’impegno per la difesa della biodiversità, partendo dal recupero dei semi di una zucca.

Il libro, di 300 pagine, corredato con numerose immagini, è disponibile nelle principali librerie ed è acquistabile online sul sito di Edizioni Zem a questo LINK.

Gianpietro Meinero nato a Cengio, dal 1969 operaio all’ACNA di Cengio fino al 1986 quando viene eletto nella Segreteria Provinciale dei Chimici. Dal 1990 al 1993 è responsabile di un progetto Nazionale della CGIL denominato Tecnologia & Salute. Dal 1994 al 2004 è Direttore Provinciale dell’INCA-CGIL e anche Presidente del Comitato Provinciale dell’INAIL e dal 2004 viene eletto Presidente del Comitato Provinciale dell’INPS. Nel 2005 è stato eletto Fiduciario della nuova Condotta Slow Food- Alta Valle Bormida.