Bassetti contro il divieto ai virologi di andare in tv: "Vogliono tapparci la bocca come in Corea del Nord e in Cina"

"Trizzino e altri suoi colleghi vogliono tappare le bocche a noi medici come in Corea del Nord o in Cina? Facciano pure, io continuerò a parlare e mi vedrete e ascolterete più di prima. Sono un professore universitario di malattie infettive e della mia materia parlo quando, come e dove voglio. Chiaro?". A scriverlo su Facebook è Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino, dove dirige il reparto di malattie infettive.



Bassetti interviene in merito alla polemica delle ultime ore dovuta all'ordine del giorno del parlamentare Giorgio Trizzino (Gruppo Misto), che impegna il governo a intervenire sulle autorizzazioni ai medici di essere ospitati nelle trasmissioni televisive.



"Su questo argomento il governo ha fatto una caduta di stile che poteva evitarsi. - spiega Bassetti, riferendosi al fatto che il governo ha approvato l'ordine del giorno -