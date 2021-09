Prosegue il sopralluogo nelle periferie spotornesi da parte di Massimo Spiga, candidato della lista "Insieme per Spotorno - Zunino Sindaco" alle prossime elezioni comunali.

"Seconda ora. Secondo giro nelle periferie - fa sapere Spiga - a differenza di ieri tanti mi hanno fermato per farmi vedere la propria zona: via Coreallo, via Siaggia, cimitero, via Magiarda, via alla Rocca, via Puccini, vico Martegiana, piazza Serrati e piazza Sbarbaro".