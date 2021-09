Al Molo 8.44 di Vado spazio ad importanti promozioni da Terranova e Conbipel

Continuano le sorprese al Molo 8.44 per un autunno all’insegna della moda. Da Terranova parte lunedì 27 settembre una importante promozione per gli amanti del comfort: se acquisti un paio di jeans oppure una felpa, puoi acquistare il secondo capo dello stesso tipo a soli 9,99 euro.

Un’occasione ideale non solo per i ragazzi che vanno a scuola ma anche per chi ama lo stile casual e la comodità di capi che non passano mai di moda.

Ancora disponibile invece da Conbipel l’esclusiva promozione per i jeans a 19,99€ e l’abbigliamento in pelle a 99,99€ valida fino a martedì 5 ottobre.

In ogni singolo shop del Molo puoi trovare ciò che fa per te: dagli ultimi trend fashion all’oggettistica per la casa, dall’arredamento e al nécessaire per rendere la tua casa accogliente e di design fino all’attrezzatura sportiva per prenderti cura del tuo corpo e mantenerti in forma.

Approfitta delle fresche giornate autunnali e vieni al Molo 8.44 a trascorrere una giornata di shopping spensierata con la tua famiglia o con chi vuoi tu.