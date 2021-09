Finale Free Music senza confini: un pianoforte rinato anche a Balestrino (FOTO)

Non si ferma "tra i garbassi", come si è soliti affermare dei finalesi, il progetto Finale Free Music, che ha donato al Comune di Balestrino un pianoforte che non veniva più utilizzato regalandogli una seconda vita.

Il generoso gesto dei ragazzi di #finalefreemusic è nato anche dalla condivisone e l’apprezzamento del progetto #DiscoverBalestrino che, non solo si prefigge di valorizzare la storia, la cultura e l’arte del nostro territorio, ma si pone l’obiettivo di ricercare l’interesse sociale, di unire le comunità e di far incontrare professionalità, passioni e talenti.