Giovanni Rebagliati, tifoso genoano di 91 anni festeggiato ad Alassio (FOTO)

"91 anni di genoanità" ha dichiarato Beppe Vena, capo della tifoseria rossoblu di Alassio. Tifosi e amici sono convenuti al Bar Dama di viale Marconi ad Alassio per festeggiare il compleanno di Giovanni Rebagliati,

Non ha voluto mancare al brindisi anche il sindaco Marco Melgrati, C'è stato anche un collegamento in video-chiamata con l'allenatore del Genoa Davide Ballardini che oltre agli auguri, gli ha formulato l'invito, esteso a tutti i tifosi genoani, di venire a vedere con biglietto omaggio offerto dalla società 777, la partita contro il Verona in programma oggi, sabato 25 settembre, allo stadio Marassi.