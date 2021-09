Finale, fulmine sul molo di Pia: danneggiata la pavimentazione (FOTO)

Si è scatenata intorno alle 14.30 la forza della natura a Finale Ligure, quando un fulmine ha colpito il molo di Finalpia danneggiando mi in alcuni punti la pavimentazione.

Non solo, la saetta al contempo ha danneggiato con ogni probabilità l'impianto semaforico posizionato sulla sp45 in prossimità dell'ex colonia bergamasca dove sono in corso alcuni lavori di ricostruzione e riconversione dell'edificio.

Un problema che si è ripercosso sulla viabilità, già messa in crisi dalla chiusura dell'Aurelia all'altezza di Capo Noli per una frana: la strada delle Manie era infatti indicata come percorso alternativo di viabilità ordinaria per spostarsi tra Noli e Finale. Sul posto sono così dovuti intervenire gli agenti di polizia locale.