Autostrade: traffico intenso e rallentamenti su A10 e A12

Continuano i disagi sulle autostrade liguri, anche a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle scorse ore sulla regione, in questa giornata di lunedì 27 settembre: analizziamo la viabilità.

Da segnalare coda per traffico intenso tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena (km 133.6) in direzione del capoluogo ligure. Rallentamenti del traffico anche lungo il tratto tra Genova Aeroporto e il Bivio A10/A7 Milano-Genova (km 0), in direzione di Genova. Stessa situazione con traffico intenso tra Genova Est e l'Allacciamento A12/A7 (km 0) in direzione di Genova.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittima i lavori creano rallentamenti del traffico tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Rosignano.