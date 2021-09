Urbe, il 30 settembre la piantumazione dell’Albero della Legalità organizzato dal Progetto di Vita

Giovedì 30 settembre 2021 alle ore 11,00 presso la scuola “Don Carlo Canepa” in località Campè, Urbe (Sv) si terrà la piantumazione dell’Albero della Legalità organizzato dal Progetto di Vita con la collaborazione del Comune di Urbe (Sv). Dopo aver piantumato l’Albero della Legalità a Verzino (Kr), Pallagorio (Kr), Umbriatico (Kr), Cirò Superiore (Kr), Carfizzi (Kr), Torre Melissa (Kr), Gioia del Colle (Ba), Casamassima (Ba) e Quirinale, la cerimonia di piantumazione dell’Albero della Legalità vuole continuare a mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia, dei Servitori dello Stato onorando il ricordo di coloro che hanno pagato con la vita la lotta contro le mafie e di tutti coloro che continuano a lottare per un Paese più giusto e pulito. Non ci si deve rassegnare al semplice ricordo, ma si deve essere esempi di continuità e di legalità sempre.

L’Albero della Legalità vive grazie all’humus fertile delle persone oneste, dei veri uomini d’onore che ogni giorno vivono seguendo e rispettando la Legge. L’Albero della Legalità, in contrapposizione all’albero della malavita, ci ricorda che la Legalità non è gratuita, va piantata, radicata, resa prospera e diffusa ovunque. La Legalità è vita, la nostra vita. Tutti insieme dobbiamo lottare per fare prendere coscienza di questo cancro, dobbiamo ripudiarlo e combatterlo e i primi dobbiamo essere noi cittadini accanto alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine.

Interverranno: Fabrizio Antoci, sindaco di Urbe; Antonio Cananà, Prefetto di Savona; Adriana Colacicco, Co-fondatrice del Progetto di Vita encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese; Gerardo Gatti, Co-fondatore del Progetto di Vita encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese; Luigi Leonardi, Testimone di giustizia – Imprenditore anticamorra – Autore del Libro “La paura non perdona”; Maria Battaglia, Dirigente Istituto Comprensivo di Sassello; Giorgio Leoncini, Sindaco di Taglieto; Lia Zunino, Vicesindaco di Sassello.

Alla Cerimonia interverranno Autorità Civili, Militari e Religiose. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid.

"La lotta alle mafie riguarda ognuno di noi, riguarda la collettività, le istituzioni".