L'allerta meteo danneggia i sistemi informatici, bollettino covid con dati "falsati"

Bollettino Covid con numeri molto bassi, dovuto all’allerta meteo che ha colpito ieri la Liguria e per la quale si sono verificati dei problemi informatici a livello regionale che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati da parte del sistema informatico integrato dei laboratori (numero tamponi/casi positivi) ad Alisa.

Le problematiche sono in corso di risoluzione e, al più presto, dovrebbe essere ripristinato il servizio informatico che consente la completa ricezione dei dati da parte di Alisa e la conseguente trasmissione al Ministero. I dati riferiti alle vaccinazioni e alle ospedalizzazioni sono invece regolari.

Sono infatti solo 3 i nuovi positivi di oggi, due a Genova e uno a Imperia, in relazione ai 944 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 1.206 antigenici rapidi).

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.623.173 (+944)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 674.480 (+1.206)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 112.445 (+3)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.271 (-15)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 241 (-1)

Savona: 285 (+39)

Genova: 1.144 (-7)

La Spezia: 407 (-2)

Residenti fuori regione o estero: 42 (-)

Altro o in fase di verifica: 152 (-4)

Totale: 2.271 (-15)

Ospedalizzati: 62 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (-3); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 20 (-); 2 (-) nessuno in terapia intensiva

San Martino - 10 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 16 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 1 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (+1); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.036 (-23)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 105.767 (+18)

Deceduti: 4.407 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1: 381 (-17)

Asl 2: 357 (-24)

Asl 3: 290 (-68)

Asl 4: 103 (+31)

Asl 5: 265 (+2)

Totale: 1.396 (-76)

Dati vaccinazioni 27/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.468.890

Somministrati: 2.133.725

Percentuale: 86%