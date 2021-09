A Loano torna la HB Run, la corsa "Tutto cuore e testa"

Partirà da piazza Italia a Loano l'edizione 2021 della “HB Run-Tutto è cuore e testa”, manifestazione sportiva organizzata dall'Asd Il Corpo di Pietra Ligure con l’HB Run, associazione creata da personale del reparto di cardiologia, neuroradiologia e medicina nucleare dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure che si propone di diffondere la conoscenza e l’importanza della prevenzione di alcune malattie quali ictus ed infarto.

La manifestazione, che gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano e di Pietra Ligure, consta di un urban trail di 13 chilometri (con 500 metri di dislivello positivo) e una camminata non competitiva da 5 chilometri.

L'evento prenderà il via domenica 3 ottobre alle 8 con l'iscrizione, il ritiro dei pettorali e la consegna dei pacchi gara per gli atleti che parteciperanno alla corsa. Alle 10 prenderà il via la HB Run da 13 chilometri e alle 10.15 la camminata non competitiva da 5 chilometri. A partire dalle 10.30 si terranno sessioni di fitness gratuite a cura della palestra “Il Corpo” di Pietra Ligure. La “HB Run-Tutto è cuore e testa” si propone si sensibilizzare la popolazione su tematiche quali infarto cardiaco ed ictus cerebrale, che sono attualmente la prima causa di morte ed invalidità in Italia e in Europa.

Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza per l’acquisto di attrezzature sanitarie per la cittadinanza o il nosocomio. La scorsa edizione della manifestazione aveva consentito l'acquisto di un defibrillatore posizionato a Loano, presso il parco Don Leone Grossi. Iscrizioni online.

A precedere questo appuntamento sarà, sabato 2 ottobre, un congresso volto ad approfondire e diffondere vari aspetti della medicina, la giornata sportiva è una festa per l’intera popolazione con lo scopo di diffondere il lifestyle attivo e sensibilizzare il il pubblico alla consapevolezza delle patologie cardiovascolari.