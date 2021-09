"Lei sa già vincere!". Vite di donne "illuminate" raccontate nel libro di Roberto Sabatino

Giovedì 30 settembre, dalle ore 18 alle 20 circa, presso gli spazi del ristorante Bino Museo della Ceramica di Savona, Roberto Sabatino presenterà in anteprima nazionale il suo secondo libro "Lei sa già vincere! - La Comunicazione Illuminata”, con cui interroga il mondo femminile prendendo a modello delle figure di donne che si sono distinte nel lavoro così come nella vita privata, affrontando grandi sfide.

"Un libro di interrogativi importanti e di testimonianze dirette - ha sottolineato l’autore - per cercare di portare maggiore equilibrio in un mondo, soprattutto quello del business, troppo spesso dominato dalla prospettiva maschile”.

“Lei sa già vincere! - La Comunicazione Illuminata” è un libro che intende dare visibilità e luce ad alcune donne che hanno fatto al differenza per se stessa e per gli altri, sempre pagando un prezzo in termini di responsabilità personali e professionali.

Nel corso dell’incontro l’autore farà riferimento ad alcune delle vite femminili “illuminate” di cui ha raccolto la testimonianza e che racconta, con la speranza che possano ispirare chi legge e offrire spunti interessanti a beneficio del mondo femminile e anche di quello maschile.