Savona, lettera al direttore: "Prima di abbellire i giardini pubblici sarebbe opportuno mantenere in condizioni di praticabilità le strade"

Buongiorno, penso che abbiate idea dove si trovino Kigali, Bujumbura, N'Djamena, Gaberones ecc... Senza voler fare dell'ironia ritengo che le condizioni delle strade di quelle cittá siano di gran lunga migliori di quelle di Savona.

Il 99% , se non la totalità, di quelle cittadine sono con il manto stradale in pessime condizioni, costellato di buche, avallamenti, crepe e sbrecciolature varie. Prima di abbellire, opera comunque degna di nota, i giardini pubblici sarebbe opportuno mantenere in condizioni di praticabilità le strade che quotidianamente i cittadini percorrono.