Mercato di Varazze, le riflessioni di un affittuario in una lettera al direttore

“Sono affittuario di due posteggi sul mercato settimanale di Varazze e vorrei premettere che non proprio tutti i titolari di posteggi sono rimasti contenti dello spostamento.

Innanzi tutto, nonostante i pareri contrari unanimi dei titolari di licenze alimentari si è proceduto allo spostamento del mercato. La conseguenza è stato il disastroso fatturato di sabato scorso. Si ricorda che, per quanto concerne il mercato alimentare, occorre approvvigionare il banco di prodotti freschi ogni singola mattina e, se si avanza troppa merce, si è costretti a buttarla letteralmente nel cestino.

Spostandosi tutti, o quasi, stipati in una piazza così piccola e per giunta raggiungibile con una serie di scalinate, molte persone di una certa età trovano difficoltà nel percorrere le suddette con la spesa. Parliamo di alcuni chili di spesa... non della camicetta leggera.

Oltre a ciò, si è perso il passaggio, cioè il flusso pedonale tradizionale che contraddistingue la vendita spot. Un altro punto da non dimenticare: stipare gli alimentari attaccati ai coltivatori diretti presenti al mercato civico significa concorrenza sleale, per ovvi motivi fiscali.

Per ultimo, come successe già diversi anni fa, molte licenze verranno riposte in comune per mancati fronti e per troppe spese rispetto al fatturato. Comunque, come per altri, si veda Savona, il decentramento di un mercato da un'unica piazza a diversi siti non proprio contigui riduce fortemente le attrattive con conseguente mancanza di movimento pedonale.

Trovo inoltre molto scorretto effettuare modifiche esclusivamente in periodi di elezioni, senza considerare il periodo duro passato e ancora non terminato di restrizioni Covid".