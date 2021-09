Meteo, mattinata serena in Liguria, nel pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi

Sarà una mattinata all'insegna del bel tempo in Liguria, con nuvole verso levante e sui versanti padani, mentre nel resto della regione il cielo sarà sereno. Nel pomeriggio, secondo il bollettino pubblicato da Arpal, ci sarà un transito di estese velature che porterà a condizioni di debole instabilità che favoriscono isolati rovesci o temporali su Alpi e Appenino di Levante.

Le temperature sono in lieve aumento per quanto riguarda le minime, mentre le massime sono in diminuzione.