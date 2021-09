Supporto ai comuni da Anci Liguria per l’attuazione del Pnrr con una nuova tecnostruttura

Costituita la nuova tecnostruttura di Anci Liguria dedicata allo studio e alla messa a terra delle opportunità derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per gli enti locali liguri. La task force è coordinata dal direttore generale dell’associazione Pierluigi Vinai, e ha come obiettivo l’interlocuzione, sotto il profilo tecnico, con gli uffici ministeriali, regionali e degli enti locali, oltre che con i soggetti istituzionali (Università, Camere di commercio), con le strutture di missione della sanità e del digitale, recentemente create dalla Regione, con Anci, Upi, Uncem e Ali, per pianificare percorsi di progettazione sul territorio.



“L’impegno è quello di essere cinghia di trasmissione e luogo di facilitazione per la totalità degli enti locali liguri – afferma Vinai – affinché le risorse, non quelle direttamente ed interamente gestite dal governo, con cui interagiscono Anci e gli altri livelli nazionali, con i quali ci rapporteremo, ma tutte le altre possano essere organizzate e utilizzate con efficacia, efficienza e, possibilmente anche con economicità. La tecnostruttura neocostituita si avvarrà anche di specialisti esterni e di consulenze qualificate, e lavorerà, ad esempio, nel contesto sociosanitario, dove accompagneremo le risorse del Pnrr a quelle del Piano sociale integrato regionale Psir, per cui stiamo lavorando con Regione. Inoltre stiamo creando le condizioni affinché, nel momento in cui usciranno i bandi, potremmo procedere a realizzare la progettazione, gestione, comunicazione e rendicontazione per gli enti locali che non hanno strutture adeguate a gestire i progetti. Per dirla in uno spot, stiamo creando un grande laboratorio in cui nasceranno i futuri progetti pilota della Liguria”.



Tra i temi di cui si occuperà la task force tecnica Pnrr di Anci Liguria: sviluppo green e sostenibile del territorio incluso l’efficientamento energetico, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e rigenerazione urbana, digitalizzazione dei processi amministrativi e formazione per il personale degli enti locali, già avviata sulla piattaforma digitale Alisei.