Uomo di 41 anni aggredito da due persone a Savona. L'episodio è accaduto nella notte attorno alle ore 2.20 nella zona del porto. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e i carabinieri.

Secondo quanto riferito, l'uomo soccorso in via Agostino Chiodo sarebbe stato colpito con alcuni pugni sul viso. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Sono in corso le indagini del caso.