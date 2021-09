Consigli utili per illuminare la casa con stile

L’illuminazione della propria casa non ha solamente uno scopo funzionale, ma gioca un ruolo piuttosto importante nel creare un ambiente gradevole ed accattivante dal punto di vista estetico.

Non parliamo solamente degli elementi d’arredo luminosi in sé e del loro stile, ma anche del loro posizionamento e del modo in cui vengono utilizzati. Se anche noi vogliamo dare un tocco diverso alla nostra abitazione, dovremmo capire che già operando sulle nostre fonti luminose potremo ottenere un risultato estetico del tutto diverso.

Utilizzare un’illuminazione in linea con l’arredo?

Gli esperti di design raccomandano di non uscire mai troppo fuori dal seminato con delle lampade o delle applique dallo stile opposto a quello dell’arredo principale. Questo principio contribuisce a creare armonia negli interni.

Se però dobbiamo intervenire sull’illuminazione di una casa già arredata, nulla ci vieta di osare per rompere la monotonia e non creare un ambiente piatto e noioso.

Sfruttare al meglio le luci al led

La tecnologia al led a fatto passi da gigante nel mondo dell’illuminotecnica, diventando di fatto la scelta più utilizzata dai consumatori, sia per l’efficienza energetica che per gli ottimi risultati estetici. Le strisce led sono un ottimo alleato per aggiungere un tocco di stile senza spendere una fortuna. Dove si possono installare le strisce led? Possono essere applicate alle spalle del televisore, sotto i pensili della cucina o all’interno dei mobili. Possono creare delle interessanti luci di riflesso.

I faretti ad incasso sono un’altra opzione molto gradevole e dal taglio decisamente moderno, che possono sostituire il nostro vecchio lampadario per dare un nuovo look agli interni.

Le cornici led sono una delle ultime trovate per creare delle illuminazioni perimetrali di sicuro effetto scenico, o creando il singolare e suggestivo effetto wall washing, una cascata di luce che scorre lungo la parete.

Comprendiamo lo scopo della luce

Ogni fonte di luce ha il suo scopo e non tutte le stanze richiedono la stessa qualità di luce. Le applique o le lampade da terra possono essere utili come elementi aggiuntivi per illuminare una stanza, ma non come uniche sorgenti di luce.

Allo stesso modo, la luce di cui avremo bisogno in cucina non sarà la stessa che è richiesta nel salotto o nella camera da letto. Di solito in cucina, che è una zona d’azione in cui è richiesta una buona visibilità viene utilizzata una luce fredda, soprattutto per illuminare i piani cottura. Ancora una volta potremmo ricorrer ad una strip led per direzionare la luce sul piano cottura o con dei faretti led posizionati sotto i pensili.

Le zone dove invece vogliamo rilassarci hanno più punti luce, mai soltanto uno, e soprattutto consentono di dimmerare la luce, di regolarne l’intensità in base al momento della giornata.