Torna la "UltrAndoraRun", si corre 6 o 12 ore nel porto di Andora

Sono già 120 i partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia, alla seconda edizione della UltrAndoraRun, la ultramaratona ligure che si correrà domenica 3 ottobre 2021 nel panoramico circuito di due chilometri del porto di Andora. Organizzata dal Comune di Andora in collaborazione con l’Asd Run Riviera Run, ha debuttato lo scorso anno, conquistando gli appassionati di gare estreme anche per la location particolare che garantisce più sicurezza rispetto ai circuiti stradali.

Gli ultra atleti potranno scegliere fra la 6 ore o la 12 ore. Novità di quest’anno, è l’introduzione della 6 Ore a staffetta, per squadre da 2 a 6 componenti, che prenderà il via insieme alle prove individuali. I concorrenti affronteranno un circuito di 2 km, da ripetere più volte possibile, già misurato e certificato dai Misuratori Fidal, completamente disegnato sulle banchine a pochi metri dallo specchio acqueo e dalle barche.

Fra coloro che hanno confermato l’adesione c’è Francesca Canepa, che corre da anni ad altissimi livelli dopo un passato da snowboarder.

“C’è grande entusiasmo per questa seconda edizione che si inserisce a pieno titolo nel calendario delle ultramaratone italiane– ha dichiarato Ilario Simonetta, consigliere delegato allo Sport e ultra maratoneta, reduce da un secondo posto in staffetta alla ultramaratona Milano-Sanremo - Il porto sarà allestito per permettere una corsa rispettosa delle disposizioni antiCovid: prevista una postazione personale per ogni atleta dove posizionare anche i ristori. Lo spugnaggio sarà possibile solo nella zona di Neutralizzazione. Niente docce, ma sarà possibile l’utilizzo di bagni e spogliatoi costantemente sanificati da personale dell’organizzazione”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre sul sito www.ultrandorarun.com/la-gara. Non sarà infatti possibile iscriversi il giorno di gara. Il via verrà dato alle ore 9:30, quindi la chiusura della manifestazione sarà nel cuore della serata, con premiazioni immediate.

L’arrivo degli ultramaratoneti sotto i riflettori, fra i bagliori sulle acque del porto, è uno degli elementi di fascino della corsa, un evento attesissimo che sta richiamando molti atleti anche da fuori regione.