San Michele, "Family Day" in Questura durante le commemorazioni del santo Patrono

Ieri pomeriggio, presso la Questura di Savona, si è svolto l’ormai tradizionale Family Day, occasione di incontro tra il personale della Polizia di Stato ed i propri familiari nei luoghi e negli ambienti lavorativi.

"Si tratta di un’iniziativa nell’ambito della commemorazione di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato dove i familiari dei dipendenti hanno l’opportunità di visitare gli uffici e vedere da vicino le attrezzature ed i mezzi con i quali i poliziotti svolgono ogni giorno il proprio lavoro al servizio dei cittadini e della gente" spiegano dalla Questura di Savona.

"Ieri, a sorpresa, è venuto a trovarci l’uomo ragno che, come suo solito fare, si è intrattenuto con i più piccoli nel cortile della Questura. Spiderman, Mattia Villardita, insignito del titolo di Cavaliere dal Presidente della Repubblica Mattarella, fondatore di Supereroincorsia e cittadino savonese, è stato ringraziato dal Questore Giannina Roatta, per la sua disponibilità e il suo modo originale di fare volontariato, spirito in sintonia con il nostro lavoro" concludono dalla Questura di Savona.