Savona, il viceministro Morelli (Lega) sull'Aurelia Bis: "Entro il 2021 aprire la gara e assegnarla per concludere i lavori fondamentali per i savonesi" (VIDEO)

"Entro fine anno vogliamo chiudere l'iter con le precedenti aziende che sono in stato fallimentare e quindi aprire la gara e assegnare e dare la possibilità ad ulteriori nuove aziende di concludere i lavori fondamentali per i savonesi".

Sviluppi importanti in merito allo sblocco dei lavori per l'Aurelia Bis tra Albisola Superiore e Savona. Ieri il vice Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il leghista Alessandro Morelli ha fatto visita al cantiere a Savona accompagnato dal candidato sindaco della coalizione di centrodestra Angelo Schirru e dal segretario della Lega Edoardo Rixi, ed ha annunciato che entro la fine del 2021, inizio del 2022, potrebbe essere pubblicato il bando per poi l'assegnazione entro sei mesi ad una nuova azienda che si occuperà di completare l'opera attualmente arrivata all'80%.

"Siamo in una realtà del savonese dove di fronte a me ho un 'catafalco' che deve essere evidentemente abbattuto e che deve avere un adeguato rinnovamento e mi riferisco alla Funivia che porterà materiali nei luoghi adeguati perché possano essere stoccati - ha continuato l'esponente del Carroccio - Questo significa 22mila camion in meno, è assolutamente coerente con il Pnrr, possiamo farci un nodo perché quello sarà un obiettivo del Governo".

Tra i più stufi da questi anni di attesa gli abitanti di via Turati che si lamentano del cantiere, visto che la loro viabilità è stata stravolta, con le abitazioni che hanno anche perso valore immobiliare.

Alcuni residenti avevano infatti scritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione e per conoscenza al comune, inviando anche le foto dell’attuale situazione, in merito alla situazione del cantiere, che li “condanna” da anni a dover vivere una situazione da anni ormai non facile principalmente per la gestione stradale visto che il tratto stradale che una volta portava all’Aurelia è stato chiuso proprio per dare vita ai lavori della variante Albisola Superiore/Luceto-Savona/Corso Ricci, incompiuta da tempo.

"Sono disagi comprensibili, ci ritroviamo con una situazione pregressa e non posso usare la bacchetta magica. Siamo in attesa della conclusione di un iter molto lungo, purtroppo un male dell'Italia è la burocrazia, grazie all'impegno del Governo però quest'opera è stata commissariata (commissario l'ingegner Marco Castiglioni), con l'obiettivo di tagliare i tempi che comunque sarebbero lunghissimi, parliamo di numerosi anni" prosegue Morelli.

"Il massimo che possiamo fare lo stiamo facendo e riguarda il taglio della burocrazia, il pieno finanziamento dell'opera quindi dare a chi la possibilità a chi deve operare, in questo caso Anas, di poterlo fare in totale sicurezza sotto tutti i punti di vista" ha concluso il viceministro leghista accompagnato dal responsabile di Anas Fabrizio Cardone che ha annunciato che appena partiranno i lavori, probabilmente a fine 2022 (dopo che verrà scelta la ditta vincitrice della gara e verrà firmato il contratto) e si potrebbe concludere entro il 2024.