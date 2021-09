Varigotti, da settimana prossima via al cantiere per il restyling del lungomare

Saranno otto mesi con qualche disagio, in particolare alla viabilità sulla via Aurelia, ma dalla prossima estate Varigotti potrà fregiarsi di un nuovo lungomare per tornare ad essere sempre più quella perla della riviera ligure da alcuni anni, in verità, un po' sbiadita.

Nella mattinata di ieri (29 settembre, ndr) Amministrazione, Direzione lavori, ditta appaltatrice e funzionari comunali hanno infatti eseguito l'ultimo sopralluogo propedeutico a dare il "la" al cantiere per il restyling della passeggiata Bottino, un intervento atteso e finanziato in grande parte dalla Regione Liguria che proprio l'anno scorso ne aveva svelato il progetto insieme alla Giunta Frascherelli e all'associazione "Varigotti Insieme", la quale ne ha avviato la progettazione preliminare conclusa poi dallo studio dell'ex assessore Marinella Orso.

Come detto, la durata dei lavori coinvolgerà tutto l'autunno e l'inverno oltre a buona parte della primavera, per arrivare alla stagione estiva a dare un volto nuovo al fronte mare varigottese grazie a una nuova pavimentazione, nuove aiuole con un verde pubblico rinnovato, una nuova illuminazione e la sostituzione della rete idrica. Il tutto per un totale di circa un milione e mezzo di euro.

"Da 2 anni lavoriamo a tale progetto che finalmente a breve sarà realtà - dice il sindaco Ugo Frascherelli inaugurando questo periodo di cantieri, proprio da Varigotti - Grazie agli amici di Varigotti Insieme e all’Amministrazione Regionale per la prossima stagione estiva avremo una passeggiata all’altezza di Varigotti. Un restyling che attendiamo da tempo e che darà ulteriore lustro alla perla della riviera".

L’area cantiere sarà installata nelle vicinanze del campetto e verrà utilizzato un semaforo con senso unico alternato per garantire le lavorazioni in sicurezza.

Non si tratta dell'unico intervento su Varigotti, non solo in questo momento ma negli ultimi anni. Dopo la mareggiata del dicembre 2019 è stato già effettuato un primo ripascimento del litorale, con annesse opere di rinforzo dell'abitato del centro storico, che si sta concludendo proprio in questo mese di ottobre per un totale di 45mila metri cubi di materiale posizionato sul litorale (da circa 2,5 milioni di euro di intervento finanziati dal Dipartimento di Protezione Civile). Il prossimo anno, invece, l’Amministrazione conta di avviare la costruzione della diga sommersa al largo per ulteriori 2 milioni di euro di lavori.

"Mai sono state impiegate così tante risorse su Varigotti, importante sarà gestirle nel modo più funzionale ed efficace possibile - commenta il vice sindaco Andrea Guzzi, delegato ai Lavori Pubblici e al Demanio, fronti sui quali l'amministrazione ha concentrato buona parte della sua operatività nel rione saraceno - Queste sono fondamentali per il rilancio di questa fantastica località. Con tutti questi interventi combinati e i molti altri in programma nel prossimo biennio Varigotti farà di certo un ulteriore salto di qualità".