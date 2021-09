Altare, scontro tra due auto all'interno della galleria Fugona: due feriti in ospedale

Scontro frontale tra due auto questa mattina ad Altare. L'incidente si è verificato lungo la Sp 29, all'interno della galleria Fugona.

Sul posto la Croce Bianca di Altare, l'automedica e la Croce Bianca di Cairo Montenotte.

Due persone, un uomo e una donna entrambi di 84 anni, sono state trasportate in ospedale: lei in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e lui in codice giallo presso il nosocomio San Paolo di Savona. Non sono in pericolo di vita.

Disagi al traffico sul tratto stradale interessato dal sinistro.