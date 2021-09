Borghetto S. Spirito, il sindaco Canepa mette in guardia: "Due donne si presentano come incaricate per la riscossione di tributi, nessun incarico dal Comune"

"È stata segnalata alla Polizia Municipale la presenza sul territorio di due donne che si presentano come incaricate per la riscossione dell’IMU e di altri tributi comunali. Corre l’obbligo di ribadire che il Comune non ha incaricato nessuno e sopratutto non svolgerebbe mai nessun servizio di questo tipo con questa modalità". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune da lui guidato.