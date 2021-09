Cairo, furgoncino in fiamme sulla variante di Vispa: nessun ferito

Allarme per un furgoncino tedesco adibito ad uso camper che ha improvvisamente preso fuoco questo pomeriggio intorno alle 18 ad Altare, sulla variante di Vispa nei pressi di una delle gallerie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cairese per domare le fiamme e bonificare la zona.

Il mezzo è andato completamente distrutto, ma fortunatamente non si registrano alcune persone intossicate o ustionate nell'incendio, compresi i passeggeri.

Inevitabili i disagi alla circolazione in zona, con la statale 29 chiusa al traffico, e le forze dell'ordine insieme al personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.