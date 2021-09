Finale, auto centra uno scooter svoltando: un ferito in codice giallo

Scontro tra un'auto e uno scooter all'altezza dell'incrocio tra la via Aurelia (precisamente nel tratto di via Torino) e via Brunenghi a Finale Ligure.

È successo intorno alle 21 quando la vettura, svoltando verso l'interno, non accorgendosi del sopraggiungere del due ruote che si dirigeva da levante a ponente, l'ha centrato sbalzandone il conducente dalla sella. Sul posto si sono immediatamente recati i soccorritori della Croce Bianca finalese con l'automedica Sierra 4 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.