Soccorsi mobilitati nel finalese: elisoccorso in azione a Noli

Soccorsi mobilitati questa mattina per due persone infortunatesi sulle alture di Noli e Calice Ligure.

A Noli, nei pressi della Grotta dei Falsari, i militi dell'emergenza sanitaria sono intervenuti per soccorrere una signora vittima di un trauma cranico. Sul posto è giunto l'elisoccorso Grifo e per la donna è stato disposto il trasferimento in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Per quanto riguarda Calice, l'intervento dei soccorsi ha riguardato una persona che ha riportato un infortunio ad una gamba nei pressi dell'ex base militare di Pian dei Corsi. Sul posto presenti i militi della Croce Bianca calicese ed è stato inoltre richiesto l'intervento dell'elisoccorso Drago per il trasferimento in codice giallo all'ospedale di Pietra Ligure.