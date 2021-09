"Heart&Brain", seconda edizione del convegno sulla cura delle malattie cardiache e neurologiche

Le strutture di cardiologia, neuroradiologia e medicina nucleare del presidio ponente dell’Asl 2 organizzano la seconda edizione dell’evento “Heart&Brain”, un congresso al quale parteciperanno professionisti delle diverse specialità, provenienti anche da Ospedali di altre Regioni. Un evento formativo non solo nozionistico, sulle evidenze scientifiche, le novità farmacologiche e di trattamento, ma di vera interazione per favorire la dinamicità tra professionisti di diverse discipline.

Le malattie cardiache e le malattie neurologiche sono attualmente tra le principali cause di morbilità, in particolare quelle a carico del sistema vascolare, neurovascolare o cardiaco e rappresentano la prima causa di disabilità e decesso a livello europeo.

Al fine di migliorare la diagnosi, la terapia e la prognosi dei pazienti è fondamentale accrescere la consapevolezza e la conoscenza di questi problemi ed approfondire, in maniera multidisciplinare, la connessione tra le malattie cardiache e quelle neurologiche.

L’evento si svolge su due giornate: il 2 ottobre congresso scientifico “Heart&Brain Disease”; il 3 ottobre giornata sportiva: Urban Trail (“HB Run”), camminata non competitiva e varie attività sportive, oltre a lezioni di Pilates, corsa a staffetta per famiglie e intrattenimento ludico per i bambini.

Il Congresso è rivolto a medici, infermieri e tecnici ed è inteso ad approfondire e diffondere le ultime novità in tema di prevenzione cardiovascolare, con particolare attenzione alla diagnostica per immagini, alla terapia farmacologica ed interventistica. In stretto collegamento con la situazione pandemica è prevista anche una puntualizzazione sui disturbi post Covid e sulle novità in tema di terapia ipolipemizzante, terapia antitrombotica e device. Lo spirito dell’incontro è inoltre quello di favorire l’interazione tra specialisti di diverse discipline al fine di confrontare e condividere le varie esperienze e mettere a sistema protocolli e progetti futuri.

La giornata sportiva invece rappresenta un momento di festa per l'intera popolazione ed è finalizzata a diffondere il lifestyle attivo e sensibilizzare i cittadini di ogni età alla consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano per prevenire il più possibile le diverse patologie cardiovascolari.