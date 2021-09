Angiografo ospedale San Paolo, Pastorino (Linea Condivisa) e Ravera (Sinistra per Savona): "Show di Toti per un macchinario fondamentale che manca da anni"

A due giorni dalla conferenza stampa in pompa magna del presidente della Regione Giovanni Toti e della sua giunta, durante la quale il presidente ha ricostruito la propria verità, dopo un anno di amministrazione, ci si rende conto che, senza neppur dover scavare troppo in profondità, riecheggiano tristi realtà, tra cui quella dell’angiografo dell’ospedale San Paolo di Savona. Ricordiamo infatti che, nonostante gli sforzi del Comitato Amici del San Paolo, ad oggi il macchinario continua a non essere presente in ospedale.

“La storia è nota, – dichiarano il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino e il candidato al consiglio comunale di Savona per la lista ‘Sinistra per Savona’ Marco Ravera – prima uno studio di valutazione sulla necessità (peraltro di una sostituzione dell’angiografo che era datato 1999), poi il parere favorevole della commissione, e ancora il bando di gara indetto per una base d’asta di poco meno di 900 mila euro, ai quali si sono aggiunte interrogazioni in consiglio regionale (sicuramente un paio del sottoscritto Pastorino) e una raccolta firme che aveva raggiunto le 14 mila, lanciata dal Comitato Amici del San Paolo, tutto questo per un macchinario fondamentale per intervenire in caso di occlusione di arterie”.

Insomma, oggi le ultime notizie narrano che, in realtà, da giugno 2022, l’angiografo sarà pronto: “quattro anni secchi secchi per un macchinario fondamentale per curare determinate gravi patologie per coloro che risiedono a Savona e nei comuni limitrofi”.