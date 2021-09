Politica |

Comunali 2021, la candidata Branca (Sinistra per Savona): "In questi 5 anni la città è peggiorata in modo drammatico, bisogna svoltare dando un futuro alle nuove generazioni"

La candidata alla carica di consigliere nella lista in coalizione con il candidato Russo: "Ci siamo occupati di temi fondamentali per Savona, dal lavoro, l'economia, la green economy, la sostenibilità"

"Un futuro diverso per Savona, sostenibile e soprattutto con uno sguardo per quello che riguarda l'ambiente". Questo l'appello della candidata alla carica di consigliere Maria Gabriella Branca su temi che sono stati al centro della linea programmatica della lista Sinistra per Savona a sostegno del candidato sindaco Marco Russo. "La nostra lista costituisce un unicum in Italia visto che sono le uniche amministrative in cui la lista di sinistra si presenta in modo unitario e quindi questo può essere uno stimolo per le persone. Ci siamo occupati di temi fondamentali per Savona, dal lavoro, l'economia, la green economy, la sostenibilità, argomenti presenti tra l'altro nel nostro programma" ha continuato la candidata. "Credo che tutti i savonesi si siano resi conto di questi 5 anni in cui non è stato nulla, nessun progetto, in questo quinquennio è peggiorata Savona in un modo drammatico, bisogna svoltare, dobbiamo creare un cambiamento, assolutamente dare un futuro per noi e soprattutto per le nuove generazioni. Dovete votare per la coalizione di Marco Russo e quindi Sinistra per Savona" ha concluso Maria Gabriella Branca con il suo appello al voto.

