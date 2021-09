Elezioni 2021, Burastero e Rembado (Nuova Grande Loano): "Outdoor ma non solo per valorizzare Verzi" (VIDEO)

Valorizzare al meglio la frazione di Verzi per fare in modo che la si possa vedere anche sotto un'altra prospettiva. È questo l'obiettivo di Elena Burastero e Federico Rembado, candidati di Nuova Grande Loano alle prossime elezioni comunali loanesi. Nel programma dei due componenti della lista guidata dal candidato sindaco Giacomo "Jimmy" Piccinini non mancano idee e progetti:

"Verzi vorremmo che diventasse un'alternativa per il turista che viene a Loano e che non vuole dedicarsi esclusivamente al mare - spiega Elena Burastero - L'entroterra deve essere valorizzato come già accade in tutti i comuni limitrofi, per fare questo serve però innanzitutto prendere in mano nuovamente il vecchio progetto, ormai abbandonato da vent'anni, di conclusione di allargamento della strada per raggiungere Verzi: un progetto che in questi anni avrebbe dovuto vedere quantomeno un lotto ultimato. Bisogna inoltre ristrutturare le vie delle borgate con una pavimentazione adeguata e dell'arredo urbano adeguato, in modo tale che diventino più graziose e piacevolmente visitabili: sono un valore aggiunto del nostro entroterra".

Una Verzi tutta da vivere, dunque, all'insegna dell'outdoor: "Tra i nostri progetti c'è quello di creare un vero e proprio polo dove riuscire ad aprire noleggi per le biciclette oppure piccole botteghe per la riparazione di queste - sottolinea Federico Rembado - una particolare attenzione va poi dedicata al tracciamento di tutta una serie di sentieri in modo da poter raggiungere i vari rifugi come quello del Monte Carmo o di Pian delle Bosse. Cercheremo di sviluppare questo bell'entroterra che abbiamo: siamo convinti che riuscendo a recuperare i finanziamenti giusti per ristrutturare le nostre borgate, anche i privati saranno invogliati a investire".