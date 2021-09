"Progetto Spotorno", arriva la chiusura della campagna elettorale: l'1 ottobre in piazza Aonzo

Anche per la lista "Progetto Spotorno" sta per suonare il classico "gong" del silenzio elettorale e così, venerdì 1 ottobre, il gruppo che propone la candidatura di Mattia Fiorini a sindaco chiuderà la propria campagna elettorale in piazza Aonzo a partire dalle 20.30.

"Dopo mesi di fatiche e di emozioni cercando di spiegare il nostro stupendo punto di vista sul futuro insieme a tutti voi, iniziando dai tavoli tematici fino agli incontri con i quartieri passando per le pizze di auto finanziamento, siamo giunti alla fine di questa campagna elettorale".

"Vorremmo ringraziarvi di cuore brindando con voi ancora una volta prima di andare a votare - affermano dalla lista - Non mancate, avanti tutta per il futuro!".