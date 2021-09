"Restituire completamente il Priamar ai savonesi": le idee del candidato Aschei per la fortezza (VIDEO)

Turismo e cultura sono due tra gli argomenti su cui durante questa campagna elettorale sta puntando i riflettori il sociologo Luca Aschei, candidato sindaco di Savona per la lista "Andare Oltre", e quale edificio simbolo della città capoluogo può ben rappresentarli se non la fortezza del sedicesimo secolo affacciata sul mar Ligure?

Per questo il candidato è sicuro nelle sue intenzioni: "Bisogna restituire completamente il Priamar ai savonesi, far sì che lo riabbraccino completamente".

"Per farlo sono importanti gli accessi - spiega il dottor Aschei - la rampa non è assolutamente indicata, gli ascensori non sono assolutamente degli ottimi ascensori. Bisogna riuscire a riprendere quest'isola e riportarla in città. Ora, al di là di tutto ciò che si può fare per questa struttura con spazi immensi molti dei quali i savonesi non hanno mai visto, bisogna tornare ad abbracciare il Priamar, dimenticare che lo costruirono i genovesi contro i savonesi e riappropriarsene. O anche riaprendo l'accesso su corso Dante Alighieri per potervi entrare".

Ma oltre a una migliore accessibilità come si può intervenire sulla fortezza per metterla al centro della vita quotidiana savonese? "Ad esempio creandovi attorno un parco verde meraviglioso e facendo in modo che questo muro si possa toccare" aggiunge il candidato sindaco.