Politica |

Savona 2021, candidato Burlando (Pd) e i giovani: "Sfida che si dovrà affrontare subito, pensiamo all'università, al lavoro e ai luoghi di aggregazione"

Sulla piscina del Prolungamento abbandonata da anni: "Pensiamo di creare un vero centro di aggregazione, di studio, di svago per i giovani che rimetta al centro il Prolungamento nella vita della città"

"La sfida delle nuove generazioni sarà un tema che la nuova amministrazione dovrà affrontare subito, non possiamo più aspettare, i giovani scappano dal nostro territorio perché qua non si possono costruire un futuro". A dirlo è Luca Burlando, capolista del Pd alle elezioni comunali di Savona, tra i componenti più giovani della lista e proprio su un tema molto spesso dimenticato dalla città si è soffermato. "Dobbiamo lavorare sull'università, con un'offerta formativa all'avanguardia, sul lavoro perché senza di quello non si può costruire un futuro su questo territorio approcciandosi con le industrie presenti e le abitazioni, senza la possibilità di poter andare a vivere da soli i ragazzi non possono costruirsi una strada autonoma e quindi bisogna andare a costruire agevolazioni per gli studenti e gli under 35. Oltre ai luoghi di aggregazione, perché c'è bisogno di fare gruppo, da lì partono grandi proposte e sinergie". Al centro il rilancio della piscina del Prolungamento abbandonata da anni per la quale lo stesso Burlando si sta battendo da mesi con un gruppo di giovani fornendo delle proposte di riutilizzo. "Abbiamo creato un gruppo che da mesi sta pensando a questa proposta, ci sono tutte le possibilità con i fondi straordinari europei di intervenire nella riqualificazione della piscina e lì creare un vero centro di aggregazione, di studio, di svago per i giovani che rimetta al centro il Prolungamento nella vita della città" ha concluso il candidato dem.

I.P.E.

