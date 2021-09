Politica |

Savona 2021, il candidato Versace chiude la campagna elettorale: "Sono un uomo libero, non vincolato dai partiti" (FOTO E VIDEO)

"Ho alle spalle un gruppo politico che mi ha dato carta bianca, ho deciso in assoluta autonomia e ho preso dei percorsi forse giusti, forse sbagliati ma che mi hanno dato tante soddisfazioni"

"Ho alle spalle un gruppo politico che mi ha dato carta bianca, ho deciso in assoluta autonomia e ho preso dei percorsi forse giusti, forse sbagliati, nella vita infatti non si può essere perfetti, ma che mi hanno dato tante soddisfazioni". Questa sera il candidato sindaco di Savona Popolare Francesco Versace ha concluso la sua campagna elettorale in piazza Pertini insieme ai membri della sua lista, i simpatizzanti e il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Sinceramente sono soddisfatto di questa esperienza che sto portando a termine, ricca di contenuti che non prevedevo, ho sempre lavorato in un ospedale e continuo a lavorare negli ambulatori, però questa esperienza mi ha arricchito e mi ha fatto capire una cosa molto importante. Sono un uomo libero che non è vincolato dai partiti politici" ha proseguito Versace. L'obiettivo della lista è la vittoria ma nel caso di arrivo al ballottaggio del candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru la decisione di sostenere lo stesso non è ancora stata presa. "La posizione è quella di prendere più voti possibili, quando li avremo contati e vedremo anche i risultati degli altri valuteremo. Non sono nelle condizioni di poter anticipare cosa farò da grande, ancora devo crescere e la cosa mi inorgoglisce e mi da tanta voglia di aspettare i risultati del voto per poi eventualmente se l'elettorato ci darà fiducia, decidere che strada intraprendere" ha concluso Francesco Versace.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.