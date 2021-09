Politica |

Savona 2021, il lavoro priorità dell'agenda del candidato Schirru: "Operare per i giovani e per il commercio"

Infrastrutture, giovani e commercio: "Su questo si devono concentrare i primi cento giorni del prossimo mandato da sindaco"

Il lavoro è tema fondamentale non solo nell'attualità della nostra provincia, ma anche nella campagna elettorale dei diversi candidati alle elezioni amministrative di Savona del prossimo 3 e 4 ottobre. Ed è anche quello che in linguaggio aziendale si potrebbe definire un "asset" portante nei programmi del candidato sindaco Angelo Schirru, il quale si concentra principalmente su tre sotto ambiti: quello infrastrutturale, i giovani e il commercio "In questa epoca che ci auguriamo tutti possa essere post pandemia - dice il candidato del centrodestra - bisogna mettere in atto politiche del lavoro che riescano a portare serenità tra i lavoratori dell'industria, del terziario, i commercianti e tutti coloro che al momento hanno grandi difficoltà". Come primo ingrediente della ricetta proposta quindi la sua incentivazione "attenzionando le infrastrutture - dice Schirru - sia quelle viarie ma anche quelle digitali, le quali significano sburocraticizzazione, molto importante per dare vantaggi al mondo del lavoro". Lavoro inteso, secondo l'ex primario del San Paolo, "con la 'L' maiuscola" perché rappresenta "la dignità di ogni uomo", all'interno del quale vi sono diverse componenti. Tra queste, come detto, ampio spazio ai giovani: "C'è la necessità di sviluppare un orientamento al lavoro, dobbiamo vedere anche nella scuola quali possono essere le possibilità di lavoro più certe e sicure: parlo di istituti tecnici e scuole professionali, una per tutte l'Ente Scuola Edile". Queste possibilità vanno cercate quindi nel "piano di formazione professionale territoriale, grazie ai Fondi Sociali Europei, che permettono di trovare alternative valide per questi giovani". Savona e giovani ma non solo nell'occupazione in senso stretto: "La città dev'essere attrattiva anche per quelle attività ricreative che permettono al giovane di stare meglio" prosegue il candidato. Ultimo focus è poi quello sul commercio, tra i settori del lavoro messo in maggiore sofferenza a causa della pandemia: "Deve avere dei supporti per ripartire al meglio. Parlo dell'occupazione del suolo pubblico, ad esempio, da ridurre il più possibile fino ad azzerarlo (anche se molto in tal senso dipenderà dai conti pubblici); oppure attuando un piano della viabilità e dei parcheggi che permetta ai piccoli negozi e alle botteghe di poter avere il cliente che può andarvi senza rischiare la multa". "Sono tante le attività da mettere in campo, ma la sintesi è che il lavoro va supportato e messo nella lista delle cose da fare nei famosi primi cento giorni del nuovo mandato del prossimo sindaco di Savona" conclude il candidato del centrodestra.

