Politica |

Savona 2021, tutte le liste e i candidati consiglieri alle elezioni comunali

Cinque i candidati sindaci, 13 le liste totali e 353 i candidati alla carica di consigliere comunale

Cinque candidati sindaci, Luca Aschei, Manuel Meles, Marco Russo, Angelo Schirru e Francesco Versace, 13 le liste complessive e i 353 candidati alla carica da consigliere. Domenica 3 dalle 7 alle 22 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15, si vota per le elezioni comunali di Savona ed ecco tutti e cinque i candidati in ordine alfabetico, le liste a sostegno e tutti i candidati alla carica di consigliere. Candidato sindaco Luca Aschei Lista ANDARE OLTRE Antonella Fabri, ingegnere chimico, Savona 09/06/1962 Raul Zancan, service manager, Savona 04/07/1964 Paolo Vaccaro, massoterapista, Savona 15/03/1964 Roberto Razzoli, professore universitario, Savona 28/06/1960 Gabriele Scarponi, artigiano maestro gelatiere, Savona 10/08/1984 Loris Moni Bidin, magazziniere, Saignelegier 29/01/1966 Domenico Amoroso (Nico), consulente formatore, Ascoli Piceno 10/12/1968 Roberto Iagulli, agente di commercio, Foggia 26/11/1960 Carlo Astengo commercialista, Savona 19/01/1966 Cristina Lazzarini, avvocato, Genova 04/03/1968 Giuseppe Lepore, commercialista, Roma 11/02/1963 Rigers Lamaj, imprenditore edile, Scutari 08/07/1986 Davide Quattrocchio, imprenditore, Savona 06/10/1984 Alessandra Panaro, consulente marketing, Alessandria 28/09/1961 Diego Rovigi, pensionato, Quiliano 31/01/1947 Alessia Bottero, agente di viaggio, Savona 05/04/1978 Marco Ferriero, maresciallo aeronautica militare, Lecce 21/04/1972 Fulvio Marenco, ufficiale genio militare, Savona 26/01/1966 Sabrina Lenzi, fisioterapista osteopata, Savona 07/11/1969 Sara Sacco, procurement manager, Genova 14/05/1972 Angela Squazzini, commerciante, Savona 29/11/1984 Roberta Di Salvo, vetrinista merchandiser, Savona 16/06/1965 Barbara Davite, presidente coop soc. i girasoli, Savona 22/05/1967 Giovanni Quaglino (Giancarlo), pensionato, Savona 07/02/1947 Maura Gamba, impiegata, Savona 28/04/1969 Jacopo Andrea, palenzona studente, Genova 21/08/2001 Enilda Ormeni, titolare centro estetico, Tepelene 24/12/1975 Roberto Tota, addetto laboratorio alimentare, Savona 01/11/1996 Maurizio Aschieri, assistente bagnanti, Savona 23/12/1965

Candidato Manuel Meles Lista Movimento Cinque Stelle Andreino Delfino, 71 anni, ex professore di educazione fisica Salvatore Diaspro, 53 anni, cancelliere tribunale Federico Mij, 23 anni, studente universitario Elena Mangialardi, 43 anni, artigiana Andrea Traverso, 49 anni, impiegato Rita detta Clorofilla Diana, 60 anni, organizzatrice di eventi e wedding planner Enrica Vivalda, 21 anni, studentessa universitaria e capo scout Eugenio Maimeri, 39 anni infermiere al San Paolo Doris Zanatta, 69 anni, ex insegnante e capo scout Eugenio Sommariva, 58 anni, dipendente pubblico Valentina Chionna, 48 anni, panettiera Ilaria Mastrorosa, 36 anni, commerciante Nicoletta Guglielmo, 56 anni, assistente anziani e disabili Alessandro Acquarone, 51 anni, insegnante e segretario artistico Orchestra Sinfonica Giuseppina Costa, 59 anni, casalinga Elisabetta Angioni, 51 anni, operaia metalmeccanica Marcello Caviglia, 58 anni, tecnico specialista presso centrale termoelettrica ed elettricista Maurizio Casalini, 63 anni, ex ferroviere Gabriele Galli, 54 anni, venditore in concessionario auto Matteo Baldini, 33 anni, vigile del fuoco Michele Cordì, 63 anni, pensionato Fabrizio D’Altoè, 49 anni, funzionario Agenzia delle Entrate Alessandro Scalia, 46 anni, consulente di vendita Vincenzo Chiappara, 54 anni, pilota di porto Giuseppe La Grotteria, 62 anni, ex agente polizia locale in pensione Remo Bonfante, 44 anni, imprenditore nel settore informatico Maurizio Ricci, 46 anni, sviluppatore software Filomena Laratta, 68 anni, ex insegnante Fulvia Palombino, 66 anni, casalinga Lista ConTe per Savona Marina Cresta, 55 anni, commessa di farmacia, catechista e volontaria doposcuola Villapiana Dario Caruso, 56 anni, musicista e insegnante Luciano Mondelli, 63 anni, allenatore pallavolo Matteo Toscano, 29 anni, speaker radiofonico e consulente universitario Francesco Mulas, 28 anni, analista funzionale in società di consulenza informatica Salvatore detto Renato Fiorini, 66 anni, bancario in pensione Simone Scher, 44 anni, responsabile aftersales presso multinazionale auto Anna Maria Bonacasa, 53 anni, sistemista Giulia Gulli, 67 anni ambulante Emiliano Giuria, 50 anni, consulente di multinazionale e istruttore di calcio Mauro Dacastelli, 71 anni, ex dipendente pubblico di protezione civile e verde Mario Di Murro, 74 anni, ex dipendente poste italiane Maura Giacchino, 45 anni, commessa al supermercato Umberto Assandri, 62 anni, direttore scuola yoga Sergio Siriani, 53 anni, titolare pubblico esercizio Paola Bertolotto, 51 anni, impiegata Caterina detta Anna Torcello, 71 anni, ex commessa in pensione Gabriella Calandria, 55 anni, funzionaria agenzia dogane Maria Assunta Golesano, 51 anni, casalinga Miranda Corrà, 80 anni, ex infermiera in pensione Milena Sozzi, 50 anni, assistente di Studio Odontoiatrico Tiziana Forestello, 60 anni, casalinga Emilia Gaggero, 68 anni, pensionato Giuseppina Cordini, 66 anni, pensionata Candidato sindaco Marco Russo Lista PATTO PER SAVONA Ezio Alpino (65 anni, consulente per la sicurezza, presidente US Letimbro) Susie Bandelli (49 anni, progettista e tecnico aeronautico) Monica Barberis (40 anni, insegnante di sostegno) Renata Barberis (66 anni, esperta di psicomotricità, operatrice culturale) Leonardo Barcellini (26 anni, impiegato ufficio acquisti industria privata) Roberto Besio (54 anni, insegnante, attivo nel sociale) Cristina Bicceri (43 anni, mediatrice del credito) Stefano Bosio (50 anni, direttore di patronato) Marco Briano (47 anni, rifugista ed esperto di outdoor) Annamaria Castelli (55 anni, imprenditrice artigiana) Fabrizio Dal Mas (51 anni, dipendente Bombardier) Carla Ferone (57 anni, ostetrica presso Asl 2) Chiara Ferrando (37 anni, avvocato) Michele Ferrando (54 anni, avvocato) Donatella Ferrari (68 anni, pensionata) Marcella Formisano (59 anni, insegnante) Axel Galli (19 anni, studente) Simone Guerrieri (47 anni, cooperatore sociale) Giorgio Levo (62 anni, assicuratore e vicepresidente della Veloce) Marco Lima (insegnante) Marco Lovisetti (67 anni, medico di famiglia) Giovanni Maina (77 anni, pensionato) Andrea Melis (46 anni, project manager) Margherita Menardo (44 anni, architetto) Anna Lisa Murgieri (50 anni, mamma a tempo pieno) Marzia Pistacchio (41 anni, truccatrice, formatrice, scrittrice, organizzatrice di eventi culturali) Eleonora Raimondo (39 anni, psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di gruppi, operatrice sociale) Maria Rossello Maria Assunta (71 anni, operatrice culturale) Giorgio Sogno (56anni, oncologo al San Paolo) Umberto Torcello (66 anni, dirigente sindacale) Antonietta Toscano (52 anni, educatrice) Riccardo Viaggi (60 anni, cooperatore sociale) PARTITO DEMOCRATICO/ARTICOLO UNO Elisa Di Padova, 41 anni, giornalista pubblicista, project manager pr e media relation, Capogruppo PD Luca Burlando, 25 anni, studente universitario, vicesegretario comunale PD Paolo Apicella, 52 anni, impiegato, consigliere comunale uscente Gianni Bennati detto Benni, 65 anni, macchinista FF.SS, Presidente dell’Associazione Amici Scaletto Furnaxi Emanuele Briano, 39 anni, ingegnere e game designer Andrea Bruzzone, 37 anni, impiegato pubblico Matteo Carlevarino, 20 anni, studente Alfio Chiarenza, 63 anni, geometra libero professionista Mauro Core, 71 anni, pensionato ex professore Tommaso Cospito, 20 anni, studente Vito D'Ambrosio, 61 anni, funzionario pubblico Marzia Dagnino, 57 anni, diplomata ragioniera/ OSS dipendente ASL 2 Maura De Albis, 74 anni, volontaria ANPI, Presidente Società di mutuo soccorso Elena Fedj, 71 anni, libera professionista. Alessandro Frosio, 40 anni, operaio. Alessandra Gemelli, 54 anni, avvocato, vicesegretaria regionale Marisa Ghersi, 49 anni, Cooperatrice Sociale Nadia Guisa, 56 anni, tecnico di laboratorio, consulente per la formazione aziendale Bruno Larice, 60 anni, impiegato Poste italiane Federico Larosa, 36 anni, commerciante, gestore S.M.S.f. Leginese-Milleluci Aurora Lessi, 26 anni, consulente assicurativa Francesco Lirosi detto Franco, pensionato Angelica Lubrano, 74 anni, ex docente, autrice di romanzi e saggi Daniela Lupano, 64 anni, pensionata - ex coordinatore Asl2 Giovanni Maida detto Gianni, 68 anni, ex bancario ora in pensione Lionello Parodi, detto Nello, 68 anni, medico Aureliano Pastorelli, 53 anni dipendente gruppo Badano energia, presidente Polisportiva Quiliano ASD Andrea Poggio, 43 anni, speaker radio, indipendente Mirko Principato, 35 anni, assistente doganale Barbara Susini, 55 anni, avvocato Veronica Valenti, 25 anni, avvocato praticante Natasha Vallerino, 52 anni, infermiera SINISTRA PER SAVONA Letizia Balsamo, 60 anni, casalinga Piera Barberis. 72 anni, pensionata Riccardo Benetti, 53 anni, imprenditore Marina Bertolino, 63 anni, pensionata Massimo Botta, 65 anni, avvocato Maria Gabriella Branca, 63 anni, avvocato Michele Brosio 68 anni barbiere Danilo Bruno 62 anni funzionario agenzia fiscale Alberto Delfino 56 anni avvocato Roberto Delfino 67 anni medico Irma Dematteis 73 anni pensionata Eugenio De Poli anni 72 pensionato Fausto Desalvo anni 73 professore universitario Alexa Facello 28 anni impiegata Francesco Greco 34 anni insegnante Anna Maria Guarena 68 anni pensionata Luigi Lanza 23 anni studente Aldo Lombezzi detto Mimmo 71 anni giornalista Jacopo Marchisio 41 anni insegnante Luca Mignanti 57 anni architetto Giuseppe Milazzo 57 anni insegnante – storico Giovanna Olivieri 59 anni biologa Laura Pardini 45 anni commessa Donatella Ramello 65 anni pensionata Marco Ravera 44 anni lavoratore precario Claudia Rossi 44 anni impiegata Giovanna Sagola 58 anni Operatrice Socio Sanitaria Silvia Scarzella 56 anni insegnante Roberto Ulivi 81 anni pensionato Antonio Vallarino 78 anni pensionato Dilvo Vannoni 70 anni pensionato Claudio Varino 55 anni impiegato RIFORMIAMO SAVONA Danila Artoni, 61, imprenditore Giuseppe Benzo, 65 anni, medico Leonard Fabian Canchingre Ganchozo, 43 anni, imprenditore Massimiliano Carpano, 25 anni, addetto alla pianificazione della produzione aziendale Marco Caudullo, 22 anni, studente Guido Cavallo, 75 anni, dirigente d'azienda in pensione Angelo Cerati, 69 anni, pensionato Beatrice Cosa, 28 anni, impiegata Stefano Demontis, 61 anni, dipendente Ata Sara Fallara, 44 anni, dipendente Franco Fenoglio, 74 anni, geometra e presidente Uppi Savona Flavio Fiumara, 68 anni, artigiano e ambientalista Milo Folenghi, 47 anni, ingegnere dipendente CSV Polis Carlo Frumento detto Giancarlo, 72 anni, pensionato Alessandra Giacoletti, 49 anni, operatrice socio sanitaria Catia Iustini, 53 anni, operatrice socio sanitaria Aida Laci, 47 anni, ristoratrice Mara Merialdi, 45 anni, esercente commerciale Daniela Monicelli, 49 anni, dipendente Ferrovie dello Stato Elda Olin Verney, 73 anni, pensionata e consigliere comunale uscente Elena Ottonello, 29 anni, avvocato Barbara Pasquali, 51 anni, avvocato e consigliere comunale uscente Viola Pastorino, 26 anni, traduttrice di lingua cinese Ilenia Porro, 41 anni avvocato Marco Pozzo, 60 anni, tecnico di radiologia medica Stefania Recagno, 53 anni, avvocato Patrizia Rizzari, 56 anni, impiegata Pierina Scarfiello, 67 anni, grafologa Egone Stocca detto Egon, 57 anni, ingegnere Gabriele Tocchi, 25 anni, sviluppatore informatico Maria Adele detta Adele Taramasso, 23 anni, laureanda in ingegneria energetica Cesare Vismara, 47 anni, psicologo. Candidato sindaco Angelo Schirru Lista civica SCHIRRU SINDACO Giovanni Ricci, 75 anni Maria Renza Adonide, 64 anni Riccardo Angius, 73 anni Bianca Silvana Badea, 37 anni Raffaella Baselice, 63 anni Alice Beltrame, 54 anni Fabrizio Cantatore, 36 anni Antonio Caprio, 64 anni Donatella Cordova, 65 anni Mariano Fiorito, 49 anni Cristian Galotto, 36 anni Eros Galotto, 31 anni Anna Geralli, 73 anni Daniela Giaccardi, 54 anni Viviana Panico, 46 anni Antonio Pipicelli, 64 anni Davide Primo, 54 anni Mario Sbaiz, 51 anni Giovanni Sicignano, 68 anni Andrea Sotgiu, 56 anni Alessandro Venturelli, 42 anni LEGA Fiorenzo Ghiso, 67 anni, commerciante Alfredo Remigio, 60 anni, impiegato metalmeccanico Maurizio Scaramuzza, 52 anni, commerciante Francesca Accinelli, 57 anni, architetto Monica Aloi, 56 anni, avvocato Alessio Attilio, 31 anni, agente immobiliare Silvia Berardi, 42 anni, infermiera Vilma Berta, 66 anni, consulente finanziario Dario Biato, 50 anni, agente immobiliare Barbara Bittante detta Bitti, 43 anni, impiegata Gianfranco Bobocca, 50 anni, operaio specializzato Maria Alba Bonanni, 65 anni, promoter Attilio Bonatti, 61 anni, consulente del lavoro Mara Bove, 49 anni, docente Giorgio Calabria, 74 anni, titolare autoscuola Francesco Ciocca detto Franco, 65 anni, albergatore Vincenzo Coletto, 38 anni, agente di polizia penitenziaria Sabrina De Biasi, 54 anni, avvocato Carlo Ellena, 60 anni, consulente informatico Andrea Frigerio, 22 anni, studente universitario Eleana Grisolia, 46 anni, agente di viaggi Najoua Maidoub detta Silvia, 60 anni, dipendente Asl Valentina Mazzieri, 46 anni, disoccupata Sara Minuto, 51 anni, avvocato; Ettore Molino, 51 anni, avvocato Fabrizio Parma, 48 anni, commerciante Alberto Pennino, 46 anni, cuoco Ettore Ronco, 59 anni, operatore portuale Carlo Terlizzi, 64 anni, dirigente medico Maria Troisi detta Maria Grazia, 77 anni, commercialista Samuele Zen, 22 anni, studente universitario TOTI PER SAVONA Pietro Santi Ileana Romagnoli Mauro Acquarone Matteo Amenduni Antonio Amodio Laura Barberis Silvia Bottaro Cristina Cataudello Carlo Cipollina Margarita Coppo Zaimaj Mauro Corriga Renato Costabile Franco Costantino Augusto Maurizio D’Amore Alda Dallaglio Luca Garbarino Salvatore Guerrisi Alessandro Gugliotta Annacecilia Marrucci Maurizio Mascia Ramona Minetti Raffaella Orlando Fabio Orsi Rosalba Palinuro Paolo Perozzi Silvio Rossi Simona Saccone Tinelli Gianluigi Scasso Giuseppe Testa Fiorenzo Timori Enrico Verde Violetta Voicu FRATELLI D'ITALIA Massimo Arecco, 57 anni architetto Laura Bozzo, 68 pensionata Davide Briano 68 esercente Fabio Canesi, 57 ex militare di carriera Simona Carrera, 53 avvocato Ferdinando Cattanei, 43 imprenditore Giuseppe Cianciarusso, 64 agente immobiliare Ombretta Colucci, 70 assistente sociale Gabriele Destro, 62 insegnate di tennis Fulvia Diotti, 68 psicologa Riccardo Fabri, 70 pensionato Antonella Frosio, 56 commerciante Simone Gattini, 35 amministratore di condominio Renato Giusto, 72 medico Christian Graziano, 40 avvocato Roberto Lampani, 56 agente assicurativo Cristina Ligotti, 52 insegnante Bruna Magi, 78 giornalista Massimo Anselmo, 46 pubblicitario Giuseppe Meli, 45 agente immobiliare Luciana Nitri, 53 infermiere Milena Orlandelli, 43 avvocato Letizia Oliva, 61 ufficiale giudiziario Giancarlo Pellegrino, 63 pensionato Pierluigi Pesce, 59 avvocato Rosella Rinaldo, 59 infermiera Giacomo Schifano, 59 commerciante Salvatore Gargiuli, 71 pensionato Gaia Statiglio, 42 gestore strutture ricettive Rocco Straffalaci, 49 ristoratore Tsevelmaa Ulaan, 50 cameriera Ilva Vissio, 75 pensionata FORZA ITALIA/UDC Roberto Pizzorno, 61 anni segretario provinciale Udc Alessandra Stettini, 34 anni, pedagogista clinico Andrea Cona, 40 anni, direttore operativo società trasporti e logistica Emanuela Peluffo, 43 anni, maestra di danza Rosario Merenda, 72 anni, medico chirurgo Daniela Tellini, 57 anni, infermiera Diego Ratto, 53 anni, dipendente Enrica Aimo, 52 anni, dipendente Clara Chiodini, 60 anni, pensionata Andrea Antonelli, 34 anni, disptcher Giuseppina Piscitello, 69 anni, imprenditrice agricola Luca Aliprandi, 52 anni, dipendente Manuela Ratto, 43 anni, casalinga Cecibel Tanya Calderon Da Costa, 50 anni, dipendente Sebastiano Tarò, 37 anni, imprenditore Maurizio Scarrone, 62 anni, imprenditore Manuela Cerutti, 65 anni, collaboratrice domenisca Giuseppina Rizzotto, 39 anni imprenditrice Genni Re’, 36 anni, casalinga Sara Ciarlo, 36 anni, commerciante laureata in lettere Caterina Pera, 43 anni, casalinga Fabrizio Dotta, 54 anni, geometra Fluturim Ismailisufaj, 23 anni, dipendente Luciano Biancola, 35 anni, dipendente Candidato sindaco Francesco Versace Lista SAVONA POPOLARE Andrea Agate, 18 anni Annalisa Arrigoni, 68 anni Piersandro Boccone, 71 anni Fabio Baglione, 29 anni Giuseppe Bruzzanti, 65 anni Carlotta Bianco, 20 anni Luca Barbero, 52 anni Yuri Brioschi, 44 anni Ivan Bertoli, 37 anni Dario Bonelli, 44 anni Viviana Bolduri, 46 anni Alessia Bacchis, 22 anni Diega Canta, 43 anni Angelo Cavallo, 53 anni Francesco Ceraolo, 44 anni Gustavo Chiesa, 33 anni Veronica Coccumazzo, 36 anni Giovanni Fantauzzo, 38 anni Martina Giacchino, 31 anni Mara Laganà, 50 anni Alexandra Hamzsek, 35 anni Rita Muscardini, 53 anni Fabrizio Monte, 55 anni Mario Pentimalli, 42 anni Alessandro Panaro, 25 anni Pietro Ravenna, 77 anni Roberta Rapetti, 46 anni Michela Sacco, 43 anni Gianfranco Scalia, 82 anni Marco Stocco, 37 anni Martina Tortarolo, 54 anni Marco Tortarolo, 56 anni

