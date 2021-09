Politica |

Savona e Pnrr, Di Padova (Pd): "Servono progetti pronti e validi: le nostre linee guida chiare"

La candidata dem si sofferma sulle possibilità di investimento attraverso il Recovery Fund, dalle opere agli aiuti alle famiglie, e rilancia l'idea dell'Ufficio Intercettazione Bandi

235 miliardi, il 40% dei quali verrà assegnato ai comuni e alle regioni. Stiamo parlando dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, partita con la quale la prossima amministrazione savonese dovrà fare i conti a che rappresenta, per il capoluogo e non solo, "una grandissima opportunità da cogliere appieno senza perdere ulteriori occasioni". Lo dice la candidata del Partito Democratico a sostegno di Marco Russo sindaco, Elisa Di Padova, sottolineando che però "non saranno fondi a pioggia ma distribuiti in base ai progetti che le amministrazioni sapranno produrre, con tempi contingentati. Il che significa dover investire, impegnare e spendere i soldi in pochissimi anni". "Questo significa che solo un'amministrazione con linee d'indirizzo già molto chiare potrà usufruire di queste risorse" continua l'esponente dem, ribadendo una proposta fatta su Savona e di cui si è parlato col sindaco di Bergamo Gori: l'ufficio di intercettazione dei bandi. "Questo serve ad evitare situazioni del tipo 'è uscito un bando, cosa abbiamo di pronto?' - spiega Di Padova - Bisogna andarli a cercare, costruire le opportunità che rispecchiano le esigenze e gli obiettivi della nostra città, e noi li abbiamo ben chiari". Ripresa per una città come Savona significante inevitabilmente pensare ai giovani e alle famiglie. Per questo il Pd punta anche sulla questione delle scuole per i più piccoli e la loro accessibilità. "Ascolto e condivisione per capire quelle che sono veramente le esigenze della città individuare i problemi. Bisogna ripristinare l'equità tra le tariffe dei nidi e delle mense, ad oggi eccessive - aggiunge Di Padova - e il nido è un servizio che si incastra con le pari opportunità alle mamme". "Le risorse per intervenire ce le dà lo stesso Pnrr, che non è soltanto una chimera per le grandi opere ma anche ai piccoli servizi alla cittadinanza" prosegue la candidata ricordando anche la possibilità di attingere fondi dal Fondo Sociale Europeo. "Ricostruire, ascoltando le famiglie, per arrivare fino al campus" è quindi l'obbiettivo del Pd nei prossimi 5 anni.

I.P.E.

