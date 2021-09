Politica |

Savona, sopralluogo del Sottosegretario Molteni (Lega) in piazza delle Nazioni: “Un’area critica, deve tornare la legalità” (FOTO E VIDEO)

Sulle parole di Salvini che aveva detto che avrebbe chiamato il Prefetto per dirgli “di darsi una svegliata”: “Lo Stato deve fare la propria parte”

“Piazza del Popolo e piazza delle Nazioni sono due aree critiche, due aree nel quale nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, delle istituzioni locali, deve tornare la legalità, la vita, la socialità”. A dirlo è il Sottosegretario al Ministero degli Interni Nicola Molteni che ha svolto questa sera a Savona un sopralluogo in piazza delle Nazioni insieme ai candidati consiglieri della Lega. “Per la Lega la sicurezza è un tema centrale, sicurezza vuol dire libertà, la possibilità di vivere parchi, giardini e piazze e in quattro modi la si gestisce: rafforzando la presenza dello stato sul territorio e tocca allo Stato un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, il concetto di sicurezza urbana, il coordinamento tra le forze di polizia locali e nazionali e la partecipazione attiva da parte di cittadini” ha proseguito il deputato del Carroccio. “Il Ministero dell’Interno mette a disposizione un fondo sicurezza urbana per dare ai sindaci la possibilità di poter incrementare quella capacità di controllo del territorio, di prevenzione al crimine, di contrasto allo spaccio per rendere i territori più vivibili” ha proseguito Molteni. Lo scorso 17 settembre nel suo comizio in piazza Pertini il leader della Lega Matteo Salvini aveva attaccato il Prefetto Antonio Cananà sul tema sicurezza annunciando che lo avrebbe chiamato chiedendogli “di darsi una svegliata”. Un’espressione che ha fatto particolarmente discutere. “Non sono qua per fare polemiche ma creare sinergie, collaborazione e unità d’intenti, si fa sicurezza sul territorio declinata sulla sicurezza urbana attraverso la collaborazione tra istituzioni, lo Stato deve fare la propria parte e intendo le istituzioni che rappresentano lo stesso e i sindaci dove c’è la Lega devono investire sulla sicurezza - ha continuato il rappresentante leghista proprio del Ministero degli Interni - Le polizie di stato avranno a breve a disposizione il teaser e credo che uno dei passaggi successivi sia di dotare dello strumento di protezione e non di offesa anche le polizie locali, il compito oggi è di rendere, dopo la pandemia, gli spazi comuni vivibili, questo deve essere un impegno determinante”.

Luciano Parodi

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.