Terza dose, Speranza: "Possibile allargare la platea agli over 60"

" La platea dei destinatari del terzo richiamo è destinata ad allargarsi almeno agli over 60 ". Lo ha detto nelle scorse ore il ministro della salute Roberto Speranza commentando l'andamento della campagna vaccinale, giunta alla terza dose riservata per ora a ultra fragili e over 80.

Ieri il presidente del comitato tecnico scientifico Franco Locatelli aveva dichiarato che non è per niente scontato l'allargamento della platea a soggetti giovani e sani, ma il ministro spiega: " La terza dose sarà allargata anche ad altri ambiti, ma ci guiderà la comunità scientifica e valuteremo fin dove dovremo arrivare. Penso alla popolazione un po' più anziana, e poi decideremo se allargarla ad altre fasce ".

Sul fronte riaperture non è arrivato l'atteso decreto del governo dopo che il comitato tecnico scientifico aveva dato il via libera per l'aumento della capienza in cinema, teatri, palazzetti, musei e stadi. Il provvedimento è atteso nei prossimi giorni, ma restano fuori le discoteche, i cui gestori hanno chiesto più volte di poter ripartire, cosa che potrebbe avvenire se la curva di contagi continuerà a scendere, ma per questo è necessario continuare con la campagna di vaccinazione.