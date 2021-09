Covid: in Liguria 74 nuovi positivi dei quali 8 nel savonese

Sono 74 i nuovi positivi oggi in Liguria a fronte di 2.807 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 4.882 tamponi antigenici rapidi). A Savona sono stati 8 i nuovi contagiati, rispetto ai 17 di Imperia, i 26 di Genova e i 22 di Spezia. Si registra la morte di un 66enne, avvenuta ieri, presso l'Ospedale di Sanremo.



Tamponi processati con test molecolare: 1.633.44 (+2.807)



Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 687.893 (+4.882)



Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 112.698 (+74)



Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.256 (+36)



Casi per provincia di residenza



Imperia: 239 (+6)



Savona: 263 (+3)



Genova: 1.146 (+10)



La Spezia: 424 (+15)



Residenti fuori regione o estero: 45 (+1)



Altro o in fase di verifica: 139 (+1)



Totale: 2.256 (+36)



Ospedalizzati: 57 (-2); 6 (-2) in terapia intensiva



Asl 1 - 9 (-); 1 (-1) in terapia intensiva



Asl 2 - 14 (-2); 1 (-1) nessuno in terapia intensiva



San Martino - 11 (+1); 3 (-) in terapia intensiva



Galliera - 14 (-1); 1 (-) in terapia intensiva



Gaslini - 0



Asl 4 - 1 (-1); nessuno in terapia intensiva



Asl 5 - 8 (+1); nessuno in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 986 (+14)



Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 105.033 (+37)



Deceduti: 4.409 (+1)



Soggetti in sorveglianza attiva



Asl 1: 350 (-5)



Asl 2: 324 (-9)



Asl 3: 247 (+5)



Asl 4: 116 (+2)



Asl 5: 419 (+57)



Totale: 1.456 (+50)



Dati vaccinazioni 30/09/2021 ore 16



Consegnati (fonte governativa): 2.555.981



Somministrati: 2.149.007



Percentuale: 84%