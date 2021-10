"A Riofreddo, borgo di Murialdo, i telefoni non funzionano"

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione arrivata alla nostra redazione:

"Sono una residente di Riofreddo, borgo di Murialdo. In paese non funziona nessun cellulare e nonostante le varie promesse del comune di mettere un ripetitore, attualmente non è stato fatto niente".

"Ogni volta che viene un temporale non funzionano neanche più i telefoni fissi. I vari solleciti, ad ora, non hanno portato a nulla. Vorrei precisare che l'età media degli abitanti è over 70. Inoltre c'è anche una persona molto malata che fa la dialisi a casa. Spero in un vostro intervento per far arrivare anche Riofreddo nel 2021".

Il borgo di Riofreddo