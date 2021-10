Stelle nello Sport, stagione numero 23 per il Magazine Tv

Si è appena chiusa una intensa stagione, la 22a di Stelle nello Sport, con il Galà finale e la Festa dello Sport, ed è subito tempo di ripartire. Il progetto che promuove lo sport ligure e diffonde la cultura e i valori sportivi tra i giovani inizia il suo 23° anno con la prima puntata del Magazine TV curato da Michele Corti e Marco Callai.

Stelle nello Sport Magazine è un viaggio tra le eccellenze dello sport in Liguria e racconta le storie di chi ha raggiunto grandi obiettivi, ma anche di chi, attraverso lo sport, si è realizzato, superando difficoltà e barriere. Una vetrina per gli eventi sportivi organizzati in Liguria e una promozione per tutte quelle discipline sportive che troppo spesso sono definite “minori” ma che coinvolgono tanti appassionati e sono portatrici di sani valori.

Il Magazine va in onda in Tv sul canale 11 di Primocanale-Telecittà ogni venerdì (ore 23,30) e sabato (ore 13,30 e ore 20,15). On demand è disponibile sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport (già dal giovedì sera alle ore 21,00) e sul canale Youtube di Stelle nello Sport. L'archivio completo è disponibile all'indirizzo www.stellenellosport.com/tag/magazine-tv/

Apertura della prima puntata dedicata naturalmente al Galà e alla Festa dello Sport ambientati lo scorso week end al Porto Antico di Genova. Due clip speciali per celebrare questi due grandi eventi. Poi andiamo a sentire alcuni dei campioni premiati alla Sala Grecale e poi intervenuti alla cerimonia “Il Bello dello Sport”: Serena Viviani (GS Carabinieri), Davide Re (Fiamme Gialle), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro), Amanda Embriaco (Canottieri Sanremo), Fabio Andolfi (vincitore del Trofeo Primocanale Motori), Francesco Bocciardo (Fiamme Oro-Nuotatori Genovesi), Martina Batini (GS Carabinieri), Christian Puggioni (Portiere Sampdoria 2015-2018) e Gian Filippo Mirabile (Sportiva Murcarolo).

Un anno di Stelle nello Sport per la ripartenza della Liguria: ne parliamo durante la Festa dello Sport insieme a Simona Ferro (Assessore Sport Regione Liguria). Stelle nello Sport e Scuola: un rapporto sempre più stretto, come spiega anche Ettore Acerra (Direttore MIUR Liguria). Galà e Festa dello Sport: ecco il plauso del Coni nelle parole di Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria).

E poi ecco tre eccellenze per lo sport ligure. Lubrano Tennis Academy e Firstbeat Technologies (Firstbeat) annunciano una partnership quinquennale. L’Accademia del Tecnico Marco Lubrano è la prima realtà tennistica in Italia con la quale la prestigiosa azienda finlandese, leader nel settore delle analisi della performance sportiva sigla un accordo. Interviste a Marco Lubrano (resp. Lubrano Tennis Academy), Matteo Viazzo (responsabile di Firstbeat per il Sud Europa) e il preparatore atletico Nicolas Villalba. Nella Vela, il Circolo Vele Vernazzolesi è ancora sul tetto d’Italia con Francesco Vassallo e Corrado Cicconetti nel 420 Under 17. La Scuderia “I Tigli” di Vado Ligure può certamente andar fiera di un 2021 da incorniciare. In occasione della serata di gala della FISE Liguria, abbiamo incontrato Manuel Caneto e Alessandro Bertoni.

