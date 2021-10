Savona alle prese con i comizi di fine campagna elettorale: lo show di Vanni Oddera trasloca a Pontinvrea

"Per problemi tecnici e strutturali della location sono costretto ad invitarvi tutti a casa mia a Pontinvrea nel mio park dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Pontinvrea a Pianbottello. Vi aspetto numerosi. La mototerapia e lo show non si ferma".

Ad annunciare lo spostamento sul suo profilo Facebook è il campione di motocross Vanni Oddera. Oggi infatti era previsto il suo show e la mototerapia prima in corso Italia in concomitanza con Pompieropoli e poi in piazza Pertini ma ha poi deciso di cambiare location e dare vita allo spettacolo nel suo comune dell'entroterra.

Ad influire potrebbe essere stata in contemporanea in piazza Pertini della conclusione della campagna elettorale del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Angelo Schirru?

Nei giorni scorsi non erano mancate le critiche da parte di alcuni esponenti politici del centrosinistra a cominciare dal consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello.

"Fare campagna elettorale a scapito di eventi benefici è davvero troppo. Fatemi capire: io venerdì pomeriggio partecipo con la mia famiglia alla manifestazione benefica Freestyle Motocross Show, che coinvolge peraltro soggetti istituzionali come Croce Bianca Savona, Vigili del Fuoco, ecc. E ad un certo punto, nel bel mezzo della manifestazione, mi ritrovo la chiusura della campagna elettorale del candidato di centrodestra" aveva detto due giorni fa Arboscello.

"Non c'è limite al peggio. Un certo tipo di politica riesce a "calpestare" e non ha rispetto nemmeno di una pregevole manifestazione benefica. Questa politica non mi appartiene. P.S.: e non provate a sostenere la tesi che una è in piazza Pertini e l'altra allo slargo tra corso Italia e Piazza Pertini e quindi in posti diversi perché sarebbe un insulto all'intelligenza dei savonesi" aveva concluso il consigliere regionale dem.