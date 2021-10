Elezioni 2021, la lista “Nuova Grande Loano - Piccinini Sindaco” chiude la campagna elettorale con un aperitivo

Questa sera alle 19, presso il ristorante La Plancha (Lungomare Madonna del Loreto 2), serata di chiusura della campagna elettorale della lista “Nuova Grande Loano - Piccinini Sindaco” con aperitivo.

“Dopo settimane intense in cui abbiamo girato tantissimo ascoltando i cittadini, vogliamo adesso invitarli a condividere con noi la serata di chiusura della campagna elettorale.”

Giacomo Piccinini, candidato sindaco della lista “Nuova Grande Loano” è pieno di energia ed entusiasmo.

“Sapevamo quanto fosse urgente e sentito il bisogno di una nuova e credibile classe amministrativa a Loano per dare un’opportunità di rinnovamento e di progresso” - prosegue il candidato sindaco Piccinini - “Per questo abbiamo dato vita alla lista “Nuova Grande Loano”, un gruppo di persone veramente capaci e interessate al benessere di tutti i loanesi. Adesso, dopo aver ascoltato i disagi di tantissime persone, siamo ancora più convinti della nostra scelta.”

“La maggior parte delle problematiche di cui si sono lamentati i loanesi si sarebbero potute prevenire e sicuramente risolvere in tutti questi anni.

Anni sprecati, buttati via da assessori che ora incredibilmente si ripropongono agli elettori che hanno già deluso”

“Se guideremo Loano inizierà per tutti una nuova era, i cittadini troveranno in noi amministratori attivi, impegnati efficienti” -assicura il candidato sindaco Giacomo Piccinini - “Intendiamo continuare ad essere sempre presenti sul territorio, per verificare i progressi degli interventi che vogliamo mettere in atto, per confrontarci con i loanesi, che ci troveranno sempre disponibili ad ascoltarli.”

“Siamo un treno in corsa, carichi di voglia di fare. Adesso tocca ai cittadini di Loano con il loro voto permetterci di iniziare a realizzare i nostri progetti per una “Nuova Grande Loano” - conclude Giacomo Piccinini, candidato della lista.