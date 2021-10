L'appello al voto di Massimo Spiga, candidato al Consiglio comunale nella lista "Insieme per Spotorno-Zunino Sindaco"

"Siamo giunti all'ultimo giorno di campagna elettorale. Domenica e lunedì si vota per rinnovare il sindaco e la giunta del comune di Spotorno. Nelle ultime tornate elettorali il numero di cittadini che non si sono recati ad esprimere il loro voto è aumentato, sia alle nazionali che alle comunali, e questo è un dato preoccupante, ciò significa che gli elettori non si fidano più della politica" commenta in una nota Massimo Spiga, candidato al Consiglio comunale nella lista "Insieme per Spotorno-Zunino Sindaco".

"Domenica e lunedì i cittadini di Spotorno hanno la possibilità di cambiare l'amministrazione che ha amministrato il paese per 5 anni. Un'amministrazione che ha saputo lacerare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, con un rapporto fatto di comunicazioni social e di slogan, ma poco con il contatto diretto".

"Questa amministrazione ha però saputo: sanzionare gli anziani che per errore hanno conferito male la sezione di indifferenziato, obbligandoli a lasciare i sacchi per strada alla mercè di topi e cinghiali. Aumentare il costo del tagliando residenti per il parcheggio auto su stalli blu, facendolo pagare ogni anno, a differenza di una somma una tantum, per altro, senza garantirne il posto auto. Mantenere un cantiere in pieno centro per 4 anni, danneggiando l'economia della zona, senza neppure una parola di scuse. Lasciato un paese sporco, maleodorante, senza un pattugliamento a piedi della forze dell'ordine comunali, sia in centro, come nelle periferie. Ha perso parte dei propri componenti di maggioranza, mantenendo in essere situazioni che in altri paesi, avrebbero portato alle dimissioni".

"Ha però ricevuto 4 milioni di euro dallo sblocco del patto di stabilità dallo stato centrale, oltre ai contributi del decreto spiagge sicure, ha ricevuto contributi dalla Regione Liguria per le mareggiate e per gli eventi alluvionali. Somme che sono state spese per la terrazza a mare (rotonda Ferrer) per oltre un milione di euro, terminandola di corsa, per avere uno spot elettorale, con la conseguenza che oggi è già rovinata, ha terminato il nuovo palazzo comunale, ma a pochi giorni dalla sua inaugurazione vi sono già interventi di ripristino".

"Ha incassato 900 mila euro dagli oneri di urbanizzazione per la costruzione del complesso al confine tra Spotorno e Noli ( ex Echinacea) somme che erano state destinate al polo scolastico, ma utilizzati per altre finalità. Ha speso 900 mila euro di asfalti, quando la struttura del centro sociale ricreativo ha serie problematiche. Ha appaltato la realizzazione del campo da calcio a 7 al parco monticello, che aveva progettato sbagliato, durante l'amministrazione Calvi, quando l'attuale sindaco era assessore ai lavori pubblici in accordo con un consigliere che si è di nuovo candidato alle prossime elezioni, per una spesa di 850.000 euro quando si sarebbe potuto incominciare a riqualificare il campo Siccardi".

"Ha dimenticato un intero paese, lasciandolo sporco, in stato di degrado, con zone in completo stato di abbandono,non solo le periferie, i giardini centrali sono in pessimo stato. Il turismo è stato azzerato e non è scusabile per il Covid, in quanto altri comuni hanno promosso eventi e realizzato campagne pubblicitarie per promuovere il proprio territorio".

"Il 3 e 4 ottobre, con il tuo diritto al voto hai la possibilità di cambiare per dare al nostro paese un nuovo governo, composto da persone che insieme potranno fare molto per Spotorno. Alle scorse elezioni regionali, gli elettori di Spotorno si sono espressi per una linea politica ben definita, confido pertanto nella compattezza dell'elettorato spotornese" conclude Spiga.