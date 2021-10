"Malinformato, la formazione serve a lui per guardare i bandi aperti". L'assessore Ilaria Cavo replica così a Sergio Rossetti

“Malinformato: la formazione serve a lui per guardare i bandi. Strumentalizzare giovani e false notizie è davvero, per usare un eufemismo, poco formativo”.

Così l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo replica al consigliere regionale Sergio Rossetti.

“Leggo con stupore – aggiunge l’assessore Cavo - le parole del consigliere Rossetti che, in un comunicato odierno, parla di chiusura dei corsi di formazione continua per occupati. Bastava che andasse a controllare anziché polemizzare inutilmente, per scoprire che la linea ‘B2’ della formazione continua delle aziende gestita da Alfa è stata riaperta. Non solo, e forse questo è ciò che ha dato fastidio, Regione Liguria ha attivato una misura specifica per le aziende non in crisi, ma con sede nell’area di crisi complessa savonese che potranno per la formazione continua dei propri dipendenti, attingere a un fondo di 700mila euro attivato per un territorio in trasformazione”.

L’assessore poi precisa il quadro delle misure rivolte ai disoccupati: “Per quanto riguarda la formazione dei disoccupati, ovvero non dei dipendenti ma finalizzata a nuove assunzioni – sottolinea - le aziende liguri possono attingere alla linea di finanziamento a sportello: una linea copiosamente finanziata. Per i nostri giovani disoccupati e neet abbiamo messo in campo misure innovative come Match Point (1,5 milioni di euro): un provvedimento che è andato incontro alle esigenze delle aziende perché prevede un lungo periodo formativo, ma un altrettanto lungo periodo di stage che le imprese che aderiscono al progetto si impegnano a garantire agli allievi. È stato un successo ed è già in over booking come precisato nel comunicato di un anno di legislatura di martedì scorso e, come già anticipato, siamo pronti a rifinanziarlo. Nel frattempo – prosegue Cavo - abbiamo anche stanziato 15 milioni di euro per i percorsi triennali IeFP e duale per i ragazzi che scelgono la formazione professionale al posto del percorso scolastico. Va poi ricordato che sono stati rifinanziati i percorsi ITS, ora le Fondazioni sono sei, e rifinanziata con 1,7 milioni di euro la formazione a catalogo Ma per Rossetti tutto questo si riassume in un ‘tutto bloccato’, strabismo assoluto”.