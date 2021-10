L'olio "Made in Liguria" per la raccolta a favore della ricerca sui tumori femminili: la donazione di Donne Impresa Savona alla Lilt

Ottobre è per antonomasia il mese dedicato alla prevenzione. Donne Impresa Savona, con la responsabile Anna Fazio, ha consegnato le bottigliette da mezzo litro d’olio Made in Liguria al presidente della Lilt savonese, Hugo Martines, che diventeranno, per tutto il mese, il gadget per la raccolta fondi a favore della ricerca sui tumori femminili.

“Abbiamo voluto dare un segno tangibile della ripartenza e dell’attenzione che da sempre Donne Impresa ha verso queste tematiche, consapevoli che la vera prevenzione parte proprio dalla corretta alimentazione, dalla valorizzazione della dieta mediterranea e da un cibo sano e naturale – afferma Anna Fazio responsabile Donne Impresa Savona -. La scelta dell’olio d’oliva, oltre che simbolo della nostra terra ligure, è proprio legata alle sue capacità organolettiche visto che, grazie alla presenza dell’acido oleico, è considerato un toccasana proprio nel combattere i tumori. Nel mese rosa, quindi, vogliamo omaggiare chi devolverà alla Lilt di Savona dei fondi a favore della ricerca sui tumori femminili di un prodotto sano in segno della solidarietà del gruppo di imprenditrici Donne Impresa per tutte le donne”.

“Coldiretti è da sempre impegnata con Donne Impresa e Campagna Amica in attività di educazione alimentare, fin dai più piccoli delle scuole dell’infanzia e della primaria – evidenzia Alessio Roba coordinatore Donne Impresa Savona - con progetti specifici, laboratori didattici nei mercati e presso le fattorie didattiche. Un modo per formare futuri consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti, per ricostruire il legame che unisce l’agricoltura con il cibo che raggiunge ogni giorno la nostra tavola”.